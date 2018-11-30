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Дальнее зарубежье 30.11.2018 20:13

Евросоюз готов к любому сценарию Brexit - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск "на полях" саммита G20 подтвердил позицию ЕС по Brexit, заявив о том, что достигнутое с Великобританией соглашение является лучшим из возможных, но Евросоюз готов к любому сценарию.

"Если в Палате общин это соглашение будет отклонено, мы окажемся, как сказала премьер-министр Мэй несколько недель назад, перед отрицательной альтернативой: отсутствие соглашения или вовсе отсутствие Brexit. Нам останется вот такая единственная альтернатива", - сказал Д.Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

"Я заверяю вас, что Европейский союз готов к любому сценарию", - заявил глава Евросовета.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении приложить усилия, чтобы британские парламентарии поддержали соглашение по Brexit на голосовании 11 декабря.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в минувшее воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Согласно сообщениям британских СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]