Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Дек 11° 4 Дек 10° 12°

СНГ 01.12.2018 18:10

Россия планирует на следующей неделе подписать соглашение с Руандой об использовании мирного атома

Россия планирует на следующей неделе подписать с партнерами из Руанды межправительственное соглашение об использовании мирного атома, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы ожидаем на следующей неделе большую делегацию из Руанды к нам для подписания рамочного межправсоглашения в сфере использования мирного атома. Правительство РФ такое решение приняло, поручения "Росатому" в этой части даны. И это будет, наверное, первый уже конкретный шаг в запуске большого энергетического проекта", - заявил журналистам на полях саммита G20 А.Лихачев.

"Президент действительно лично этим вопросом занимается, и я очень надеюсь, что также как сейчас очень активно идут технологические и управленческие реформы в Руанде, также активно мы будем двигаться с точки зрения создания там атомной отрасли", - сказал глава "Росатома".

"Наши партнёры действительно в этом заинтересованы, поставили перед собой такую национальную цель, и за это им, что называется, спасибо. Мы со своей стороны готовы создать максимально комфортные условия, мы заинтересованы в присутствии в Африке и в таких странах с динамично развивающимися экономиками", - добавил А.Лихачев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РУАНДА, РОСАТОМ, СОГЛАШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]