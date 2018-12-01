Россия планирует на следующей неделе подписать соглашение с Руандой об использовании мирного атома

Россия планирует на следующей неделе подписать с партнерами из Руанды межправительственное соглашение об использовании мирного атома, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы ожидаем на следующей неделе большую делегацию из Руанды к нам для подписания рамочного межправсоглашения в сфере использования мирного атома. Правительство РФ такое решение приняло, поручения "Росатому" в этой части даны. И это будет, наверное, первый уже конкретный шаг в запуске большого энергетического проекта", - заявил журналистам на полях саммита G20 А.Лихачев.

"Президент действительно лично этим вопросом занимается, и я очень надеюсь, что также как сейчас очень активно идут технологические и управленческие реформы в Руанде, также активно мы будем двигаться с точки зрения создания там атомной отрасли", - сказал глава "Росатома".

"Наши партнёры действительно в этом заинтересованы, поставили перед собой такую национальную цель, и за это им, что называется, спасибо. Мы со своей стороны готовы создать максимально комфортные условия, мы заинтересованы в присутствии в Африке и в таких странах с динамично развивающимися экономиками", - добавил А.Лихачев.