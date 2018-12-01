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Дальнее зарубежье 01.12.2018 16:02

Премьер-министр Индии Моджи поддержал предложение Путин чаще встречаться в формате РИК

Глава Индии Нарендра Моди поддержал предложение Путина проводить встречи в таком формате (РИК) чаще.

"Назрела такая необходимость нам троим более часто встречаться и взаимодействовать", - сказал он.

По словам Н.Моди, на встрече в формате РИК лидеры стран могут свободно и честно обсудить некоторые ключевые темы, вызывающие вопросы на глобальном уровне. По его словам, сейчас мир переживает период серьезных перемен и нестабильности.

Н.Моди упомянул санкции, которые применяются вне мандата ООН, политику протекционизма.

Также он подчеркнул, что страны РИК должны работать по четырем аспектам - региональная и глобальная стабильность, экономическое процветание, обмен опытом в областях взаимного интереса и сотрудничество по мерам ответа на вновь появляющиеся вызовы.

Лидер КНР Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай, Россия и Индия - три большие страны, которые вносят серьезный вклад в мировое развитие. "Мы также несем особую ответственность за будущее региона, мира в общем и целом. Сейчас мир сталкивается с новыми рисками и вызовами, поэтому общее развитие, более тесное сотрудничество между нашими тремя странами на этом фона становится все более и более важным для обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", - сказал он. Китайский лидер также выразил уверенность, что на встрече будет "серьезный, вдумчивый диалог" по сотрудничеству трех стран в новых обстоятельствах.

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Тэги: АРГЕНТИНА, G20, ИНДИЯ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]