Мужчина пытался вывести из Астаны в Киев более 60 ампул с ядом гюрзы

В аэропорту Астаны задержан 59-летний мужчина с ампулами яда гюрзы, сообщила пресс-служба Погранслужбы КНБ Казахстана.

Согласно информации пресс-службы, распространенной в субботу, у пассажира рейса сообщением Астана-Киев обнаружены 64 ампулы с ядом.

Гюрза - одна из самых опасных змей и самый крупный представитель семейства гадюковых в фауне бывшего СССР. Яд гюрзы обладает сильным гемолитическим действием и по токсичности уступает только яду кобры.