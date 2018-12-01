Эрдоган предлагает Путину провести еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.

"Думаю, что будет правильным провести еще один саммит", - заявил Р.Т.Эрдоган.

Он также предложил обсудить его возможный формат.

Турецкий лидер отметил недавний саммит по Идлибу, состоявшийся в Стамбуле, в котором приняли участие Россия, Турция, Франция, ФРГ. "И на котором мы обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы", - сказал он.