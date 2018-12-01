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Регион 01.12.2018 19:33

Эрдоган предлагает Путину провести еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.

"Думаю, что будет правильным провести еще один саммит", - заявил Р.Т.Эрдоган.

Он также предложил обсудить его возможный формат.

Турецкий лидер отметил недавний саммит по Идлибу, состоявшийся в Стамбуле, в котором приняли участие Россия, Турция, Франция, ФРГ. "И на котором мы обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы", - сказал он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИДЛИБ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]