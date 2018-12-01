Бельгийская полиция обнародовала итоги имевших накануне место в Брюсселе беспорядков в ходе манифестации бельгийских "желтых жилетов".

По данным официального представителя столичной полиции Илзе Ван де Кере, которые приводят бельгийские СМИ, в минувшую пятницу были задержаны 82 человека. 76 из них стали объектами административных задержаний, а еще шесть подвергнуты судебному аресту.

Эти шестеро арестованы в связи с незаконным обладанием оружием, найденными при них наркотиками, участием в умышленных поджогах и погромах, в том числе автомобилей.

"Как и во время беспорядков в ноябре 2017 года, мы вновь учредим специальное следственное подразделение, чтобы идентифицировать подозреваемых на основе съемки, которой мы располагаем. В ближайшее время мы направим обращение к людям, у которых есть кадры погромов, с просьбой прислать их нам", - заявила И.Ван де Кере.

Накануне главный ущерб столичному городскому хозяйству был причинен в районе пересечения бульваров Режан и Ламбермон и улицы Луа. Участники столкновений с полицией вырывали булыжники из мостовых, которые бросали в стражей порядка. В ход шли и сорванные дорожные знаки. Сооружались баррикады из поваленных столбов и оказавшихся под руками строительных материалов. Погромщики перевернули полицейский автомобиль, а другой подожгли.

После того, как стражам порядка удалось усмирить бунтовщиков, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил о своей поддержке полиции и пообещал наказание погромщикам.

"Моя полная поддержка силам порядка, которые обеспечивают нашу безопасность и гарантируют наши свободы. Не будет безнаказанности для недопустимого насилия. Погромщики и мародеры должны быть наказаны", - заявил в пятницу глава бельгийского правительства.

Спонтанное, не подчиняющееся профсоюзам движение "желтых жилетов", не имеющее руководящего центра и харизматических лидеров, выступает против подорожания горючего, но также выдвигает требования в связи с обнищанием простого населения.

В субботу акции протеста происходят в Париже, где задержаны около сотни человек.