Бельгийская полиция обнародовала итоги имевших накануне место в Брюсселе беспорядков в ходе манифестации бельгийских "желтых жилетов".
По данным официального представителя столичной полиции Илзе Ван де Кере, которые приводят бельгийские СМИ, в минувшую пятницу были задержаны 82 человека. 76 из них стали объектами административных задержаний, а еще шесть подвергнуты судебному аресту.
Эти шестеро арестованы в связи с незаконным обладанием оружием, найденными при них наркотиками, участием в умышленных поджогах и погромах, в том числе автомобилей.
"Как и во время беспорядков в ноябре 2017 года, мы вновь учредим специальное следственное подразделение, чтобы идентифицировать подозреваемых на основе съемки, которой мы располагаем. В ближайшее время мы направим обращение к людям, у которых есть кадры погромов, с просьбой прислать их нам", - заявила И.Ван де Кере.
Накануне главный ущерб столичному городскому хозяйству был причинен в районе пересечения бульваров Режан и Ламбермон и улицы Луа. Участники столкновений с полицией вырывали булыжники из мостовых, которые бросали в стражей порядка. В ход шли и сорванные дорожные знаки. Сооружались баррикады из поваленных столбов и оказавшихся под руками строительных материалов. Погромщики перевернули полицейский автомобиль, а другой подожгли.
После того, как стражам порядка удалось усмирить бунтовщиков, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил о своей поддержке полиции и пообещал наказание погромщикам.
"Моя полная поддержка силам порядка, которые обеспечивают нашу безопасность и гарантируют наши свободы. Не будет безнаказанности для недопустимого насилия. Погромщики и мародеры должны быть наказаны", - заявил в пятницу глава бельгийского правительства.
Спонтанное, не подчиняющееся профсоюзам движение "желтых жилетов", не имеющее руководящего центра и харизматических лидеров, выступает против подорожания горючего, но также выдвигает требования в связи с обнищанием простого населения.
В субботу акции протеста происходят в Париже, где задержаны около сотни человек.
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено около $56,4 млн
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1/т
Газпром привлек 3,4 млрд евро у ING, UniCredit, Intesa, JPMorgan
США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти в мире, добывая рекордные 11,48 млн б/с
Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске
Несовершеннолетний парашютист погиб на Сахалине
Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии лекарственных препаратов из Турции - ГТС
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»