В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС США

Тело командующего Пятым флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни было обнаружено в Бахрейне, сообщили американские ВМС.

В заявлении ВМС говорится, что умерший был обнаружен в субботу в своей резиденции.

Начато расследование причин и обстоятельств кончины адмирала. Пока нет свидетельств того, что смерть носит криминальный характер, сообщают СМИ.