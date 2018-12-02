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Дальнее зарубежье 02.12.2018 12:00

Новый президент Мексики принял присягу

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приведен к присяге.

Торжественная церемония вступления президента в должность прошла на центральной площади мексиканской столицы, представители коренных народов страны вручили ему "священный жезл правителя" и окурили "священными травами", отгоняющими зло.

В своей первой речи президент заявил, что откажется от неолиберальной экономической политики последних 36 лет, которая привела к бедности, разгулу преступности и массовой миграции.

Он также объявил о создании зоны свободной торговли на обширной территории рядом с границей с США, где налоги будут ниже, а минимальная заработная плата выше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]