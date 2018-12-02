Новый президент Мексики принял присягу

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приведен к присяге.

Торжественная церемония вступления президента в должность прошла на центральной площади мексиканской столицы, представители коренных народов страны вручили ему "священный жезл правителя" и окурили "священными травами", отгоняющими зло.

В своей первой речи президент заявил, что откажется от неолиберальной экономической политики последних 36 лет, которая привела к бедности, разгулу преступности и массовой миграции.

Он также объявил о создании зоны свободной торговли на обширной территории рядом с границей с США, где налоги будут ниже, а минимальная заработная плата выше.