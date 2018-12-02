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Дальнее зарубежье 02.12.2018 17:55

В полиции Израиля утверждают, что собраны доказательства причастности премьера и его жены к коррупции

Полиция Израиля распространила заявление, в котором рекомендует предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге по подозрению в коррупции.

При этом в заявлении утверждается, что полиция располагает доказательствами причастности премьера и его супруги к коррупционным схемам в связи с компанией "Безек", которая в благодарность за особое к ней отношение на своем новостном портале в позитивном ключе освещала деятельность Б.Нетаньяху.

Полиция передает дело генпрокурору и рекомендует обвинить чету Нетаньяху во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Сам Б.Нетаньяху решительно отвергает подозрения в причастности к коррупции.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОЛИЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]