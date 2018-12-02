В полиции Израиля утверждают, что собраны доказательства причастности премьера и его жены к коррупции

Полиция Израиля распространила заявление, в котором рекомендует предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге по подозрению в коррупции.

При этом в заявлении утверждается, что полиция располагает доказательствами причастности премьера и его супруги к коррупционным схемам в связи с компанией "Безек", которая в благодарность за особое к ней отношение на своем новостном портале в позитивном ключе освещала деятельность Б.Нетаньяху.

Полиция передает дело генпрокурору и рекомендует обвинить чету Нетаньяху во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Сам Б.Нетаньяху решительно отвергает подозрения в причастности к коррупции.