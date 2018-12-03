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СНГ 03.12.2018 10:40

Парламент Туркмении ратифицировал Конвенцию о статусе Каспия

Депутаты Меджлиса (парламента) Туркмении в субботу рассмотрели и приняли постановления о "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря" и ряда других соглашений, касающихся сотрудничества на Каспии, сообщило Государственное информационное агентство страны.

В частности, депутаты приняли постановления "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве", "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта", "О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море".

Как сообщалось, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и данные соглашения о сотрудничестве прикаспийских стран были подписаны на Саммите глав прикаспийских государств в Актау в августе 2018 года.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]