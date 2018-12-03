Парламент Туркмении ратифицировал Конвенцию о статусе Каспия

Депутаты Меджлиса (парламента) Туркмении в субботу рассмотрели и приняли постановления о "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря" и ряда других соглашений, касающихся сотрудничества на Каспии, сообщило Государственное информационное агентство страны.
В частности, депутаты приняли постановления "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве", "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта", "О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море".
Как сообщалось, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и данные соглашения о сотрудничестве прикаспийских стран были подписаны на Саммите глав прикаспийских государств в Актау в августе 2018 года.
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