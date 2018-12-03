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СНГ 03.12.2018 18:13

Путин утвердил новый состав совета СПЧ - сайт Совета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Совета при главе государства по правам человека, в него вошел 51 человек, сообщается в понедельник на сайте СПЧ.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал указ об утверждении состава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Состав СПЧ с сегодняшнего дня насчитывает 51 человека", - говорится в сообщении.

В указе, опубликованном на сайте Совета, отмечается, что председателем СПЧ остался Михаил Федотов, его заместителем - руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров.

Ответственным секретарем СПЧ вместо покинувшей совет Яны Лантратовой назначена руководитель московского отделения организации по защите прав женщин и детей "Ассоль" Ирина Киркора, ранее возглавлявшая комиссию СПЧ по социальным правам.

Среди новичков СПЧ - сооснователь движения "Архнадзор" Константин Михайлов, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, режиссер Александр Сокуров, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава СЖР Владимир Соловьев.

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Тэги: РОССИЯ, СПЧ, СОСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]