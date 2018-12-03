Гутерриш призывает активнее решать проблему изменения климата

Генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая 24-ю конференцию ООН по изменению климата, заявил, что мировому энергетическому сектору требуются радикальные изменения из-за угрозы изменений климата.

"Короче говоря, нам нужна полная трансформация как нашего глобального энергетического комплекса, так и того, как мы распоряжаемся земельными и лесными ресурсами", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" слова генсека.

"Даже в то время, когда мы становимся свидетелями разрушительных, вызывающих опустошение климатических воздействий, мы до сих пор делаем недостаточно, не двигаемся достаточно быстро, чтобы предотвратить необратимую и катастрофическую дестабилизацию климата", - отметил А.Гутерриш.

Он также упрекнул те страны, которые не смогли выполнить условия заключенного в 2015 году Парижского соглашения по климату: его основная цель - сдерживать рост мировых температур, предпочтительно, в пределах 1,5 градусов по Цельсию в период до конца XXI века.

А.Гуттериш также призвал страны сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 45% от уровня 2010-х годов и добиться полного сокращения выбросов к 2050 году.

По мнению генсека, в частности, необходимо отказаться от зависимости от такого ископаемого сырья как уголь и взимать плату за выбросы углекислого газа в атмосферу.

Он добавил, что трудности, с которыми столкнутся страны при реализации подобных мер, меркнут по сравнению с теми лишениями, которым подвергли климатические изменения миллионы жителей Земли.

Целью конференции, которая должна пройти в Польше в Катовице с 2 по 14 декабря, является выработка решений основных климатических проблем, а также окончательное согласование условий Парижского соглашения по климату. Парижское соглашение по климату было заключено в 2015 году, оно направлено на снижение углекислого газа в атмосфере до 2020 года.

Незадолго до конференции Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала несколько докладов, посвященных серьезным изменениям климата. В частности, речь шла о том, что 2018 год, вероятно, займет четвертое место в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Помимо этого, в организации предупредили, что объем содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки. По словам главы организации Петтери Тааласа, "возможности действий с целью уменьшения содержания газа в атмосфере уже почти нет".