В Азербайджане в 2018 году 300 граждан с инвалидностью создали семейные хозяйства в рамках программы самозанятости

Более 1 тыс. граждан с инвалидностью привлечены в 2018 году к программе самозанятости в Азербайджане, сообщает пресс-служба Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН).
«К программе самозанятости в 2018 году привлечено более 1 тыс. граждан, имеющих инвалидность, 300 из них в рамках программы уже обеспечены товарами и материалами и создали семейные хозяйства», - говорится в сообщении.
Кроме того, Госслужба занятости при МТСЗН в январе-ноябре обеспечила работой более 500 граждан с инвалидностью и привлекла к оплачиваемому общественному труду более 60 лиц указанной категории. К курсам профподготовки привлечено 320 граждан с инвалидностью.
Как ранее заявил министр труда и социальной занятости населения Сахиль Бабаев, в 2019 году программой самозанятости в 2019 году в Азербайджане будет охвачено 7-8 тыс. новых малых микросемейных хозяйств.
Р.Бабаев
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