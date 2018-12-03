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Социум 03.12.2018 16:46

В Азербайджане в 2018 году 300 граждан с инвалидностью создали семейные хозяйства в рамках программы самозанятости

Более 1 тыс. граждан с инвалидностью привлечены в 2018 году к программе самозанятости в Азербайджане, сообщает пресс-служба Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН).

«К программе самозанятости в 2018 году привлечено более 1 тыс. граждан, имеющих инвалидность, 300 из них в рамках программы уже обеспечены товарами и материалами и создали семейные хозяйства», - говорится в сообщении.

Кроме того, Госслужба занятости при МТСЗН в январе-ноябре обеспечила работой более 500 граждан с инвалидностью и привлекла к оплачиваемому общественному труду более 60 лиц указанной категории. К курсам профподготовки привлечено 320 граждан с инвалидностью.

Как ранее заявил министр труда и социальной занятости населения Сахиль Бабаев, в 2019 году программой самозанятости в 2019 году в Азербайджане будет охвачено 7-8 тыс. новых малых микросемейных хозяйств.

Р.Бабаев

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Тэги: ИНВАЛИДЫ, САМОЗАНЯТОСТЬ, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]