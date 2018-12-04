Причиной смерти американского адмирала в Бахрейне стало самоубийство - телеканал

Командующий Пятым флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники из числа военных.
Источники, комментируя смерть адмирала, сообщают, что в отношении него не велось какое-либо расследование. Они описывают С.Стирни как "сильного профессионала, прекрасного отца, мужа и друга".
Как сообщалось накануне, тело С.Стирни было обнаружено в Бахрейне, сообщили американские ВМС.
В заявлении ВМС говорится, что умерший был обнаружен в субботу в своей резиденции.
Начато расследование причин и обстоятельств, побудивших адмирала покончить с собой.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»