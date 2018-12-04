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Дальнее зарубежье 04.12.2018 09:17

Причиной смерти американского адмирала в Бахрейне стало самоубийство - телеканал

Командующий Пятым флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники из числа военных.

Источники, комментируя смерть адмирала, сообщают, что в отношении него не велось какое-либо расследование. Они описывают С.Стирни как "сильного профессионала, прекрасного отца, мужа и друга".

Как сообщалось накануне, тело С.Стирни было обнаружено в Бахрейне, сообщили американские ВМС.

В заявлении ВМС говорится, что умерший был обнаружен в субботу в своей резиденции.

Начато расследование причин и обстоятельств, побудивших адмирала покончить с собой.

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Тэги: США, ВОЕНАЧАЛЬНИК, СМЕРТЬ, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]