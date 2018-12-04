Причиной смерти американского адмирала в Бахрейне стало самоубийство - телеканал

Командующий Пятым флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники из числа военных.

Источники, комментируя смерть адмирала, сообщают, что в отношении него не велось какое-либо расследование. Они описывают С.Стирни как "сильного профессионала, прекрасного отца, мужа и друга".

Как сообщалось накануне, тело С.Стирни было обнаружено в Бахрейне, сообщили американские ВМС.

В заявлении ВМС говорится, что умерший был обнаружен в субботу в своей резиденции.

Начато расследование причин и обстоятельств, побудивших адмирала покончить с собой.