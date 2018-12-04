Трамп с супругой отдали дань уважения экс-президенту США Бушу-старшему

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп посетили здании конгресса на Капитолийском холме, где установлен гроб с телом скончавшегося 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, сообщают местные СМИ.

По их информации, посещение длилось около двух минут. Президент США и его супруга не говорили, а лишь склонились над гробом.

Визит президентской четы состоялся после того, как лидеры конгресса от двух партий провели церемонию прощания. На ней присутствовали сын Дж.Буша, бывший президент Джордж Буш-младший, ряд членов кабинета Дж.Буша-старшего и другие высокопоставленные лица.

С речью выступил вице-президент США Майк Пенс.

Д.Трамп планирует присутствовать на похоронах в среду в Национальном соборе Вашингтона.

Дж.Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне в пятницу.