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Дальнее зарубежье 04.12.2018 09:28

Трамп с супругой отдали дань уважения экс-президенту США Бушу-старшему

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп посетили здании конгресса на Капитолийском холме, где установлен гроб с телом скончавшегося 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, сообщают местные СМИ.

По их информации, посещение длилось около двух минут. Президент США и его супруга не говорили, а лишь склонились над гробом.

Визит президентской четы состоялся после того, как лидеры конгресса от двух партий провели церемонию прощания. На ней присутствовали сын Дж.Буша, бывший президент Джордж Буш-младший, ряд членов кабинета Дж.Буша-старшего и другие высокопоставленные лица.

С речью выступил вице-президент США Майк Пенс.

Д.Трамп планирует присутствовать на похоронах в среду в Национальном соборе Вашингтона.

Дж.Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне в пятницу.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, БУШ, ПРОЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]