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Дальнее зарубежье 04.12.2018 10:13

Президент Южной Кореи не уверен, что Ким Чен Ын посетит в Сеул в этом году

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин продолжает рассчитывать на то, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул состоится до конца года, однако не уверен в этом.

"Сохраняется возможность, что визит председателя Ким Чен Ын состоится в нынешнем году, но существуют более важные вещи, чем сроки", - заявил он в ходе визита в Новую Зеландию

Президент пояснил: "Будет ли визит в нынешнем году, или же нет - не так важно. Важным является то, что визит северокорейского лидера в Южную Корею, безусловно, может ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова".

Мун Чжэ Ин отметил, что визит может также способствовать улучшению отношений между США и Северной Кореей.

"Я считаю, что наши усилия придадут позитивный импульс проведению второго саммита США - Северная Корея. Мы с президентом (США Дональдом) Трампом разделяем это мнение", - заявил он.

Президент Южной Кореи также обратил внимание на положительное влияние намечаемого саммита на отношения между двумя Кореями.

"Это будет первым визитом лидера Северной Кореи в Южную со времени разделения двух государств. И хотя пока не установлены сроки визита, он является очень значимым. Мы можем улучшить межкорейские отношения, а также достичь постоянного мира на Корейском полуострове и добиться денуклеаризации", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Договоренность о визите Ким Чен Ына в Сеул в этом году была достигнута в ходе посещения южнокорейским президентом КНДР в сентябре.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]