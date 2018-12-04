Президент Южной Кореи не уверен, что Ким Чен Ын посетит в Сеул в этом году

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин продолжает рассчитывать на то, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул состоится до конца года, однако не уверен в этом.

"Сохраняется возможность, что визит председателя Ким Чен Ын состоится в нынешнем году, но существуют более важные вещи, чем сроки", - заявил он в ходе визита в Новую Зеландию

Президент пояснил: "Будет ли визит в нынешнем году, или же нет - не так важно. Важным является то, что визит северокорейского лидера в Южную Корею, безусловно, может ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова".

Мун Чжэ Ин отметил, что визит может также способствовать улучшению отношений между США и Северной Кореей.

"Я считаю, что наши усилия придадут позитивный импульс проведению второго саммита США - Северная Корея. Мы с президентом (США Дональдом) Трампом разделяем это мнение", - заявил он.

Президент Южной Кореи также обратил внимание на положительное влияние намечаемого саммита на отношения между двумя Кореями.

"Это будет первым визитом лидера Северной Кореи в Южную со времени разделения двух государств. И хотя пока не установлены сроки визита, он является очень значимым. Мы можем улучшить межкорейские отношения, а также достичь постоянного мира на Корейском полуострове и добиться денуклеаризации", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Договоренность о визите Ким Чен Ына в Сеул в этом году была достигнута в ходе посещения южнокорейским президентом КНДР в сентябре.