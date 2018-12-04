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Финансы 04.12.2018 10:21

Панкин: ЧБТР не рассматривает возможности участия в приватизации МБА, поддерживает оздоровление в AccessBank

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) не планирует участвовать в приватизации Международного банка Азербайджана (МБА), сказал в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

«Относительно приватизации (МБА) могу ответить, что в настоящее время данный вопрос нами не обсуждается», - сказал Д. Панкин.

При этом он отметил, что ЧБТР планирует расширять сотрудничество с МБА. «МБА является давним партнером ЧБТР. Планируется, что мы будем сотрудничать в сфере выпуска долговых операций, однако речь идет не о ближайшем будущем», - подчеркнул он.

Д.Панкин добавил, что ЧБТР, в целом, планирует активизировать свое сотрудничество с азербайджанскими банками. «ЧБТР изучает возможности активизации процесса сотрудничества с банковским сектором Азербайджана. Мы были и остаёмся активными акционерами AccessBank и поддерживаем протекающий процесс реабилитации в этом банке», - сказал глава ЧБТР.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что правительство в 2018 году начнет работы по подготовке МБА к приватизации. При этом он отметил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%.

Полностью интервью с Д.Панкиным опубликовано на сайте www.interfax.az.

А.Мамедов

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Тэги: ЧБТР, МБА, ПРИВАТИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]