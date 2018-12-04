Власти Франции заморозили повышение налогов на топливо на полгода

Франция объявила о введении полугодового моратория на повышение налогов на автомобильное топливо после продолжающихся несколько недель массовых протестов "желтых жилетов".

Как сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп в телеобращении во вторник, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию.

Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации, сказал он, добавив, что "нужно быть глухим", чтобы не услышать возмущение французов. Как подчеркнул Э.Филипп, государство является гарантом мира и общественного порядка, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, премьер отметил, что необходимо еще раз обдумать темпы перехода страны на более экологически чистые источники энергии. Одновременно он призвал участников протестных акций отказаться от насилия.

Налоги на бензин и дизельное топливо планировалось повысить в рамках экологических реформ с 1 января 2019 года. С середины ноября во Франции не затихают массовые протесты против повышения цен на топливо. Первая крупная акция прошла по всей стране 17 ноября. В этот день в протестах участвовали около 300 тыс. человек, при этом погибли двое, несколько сотен человек получили травмы.

В минувшие выходные во время протестов "желтых жилетов" в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити. В протестах во французской столице участвовали около 10 тыс. человек, были задержаны более 400 протестующих.

В ходе крупнейших за десятилетие беспорядков отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин. Многие розничные торговцы жалуются на убытки из-за снижения числа туристов.