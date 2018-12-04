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СНГ 04.12.2018 18:03

Премьер Молдавии увидел в условиях российской миграционной амнистии молдаван вмешательство в выборы

Премьер-министр Молдавии Павел Филип считает, что российскую миграционную амнистию для молдаван можно расценивать как вмешательство в избирательную кампанию.

Выступая во вторник на брифинге, он заметил, что для получения амнистии в России, нарушившие миграционное законодательство РФ граждане Молдавии должны вернуться на родину. Причем по срокам это придется на период избирательной кампании и выборов в парламент Молдавии.

"Если это так, то такое решение может быть расценено как вмешательство России в избирательную кампанию в Молдавии", - подчеркнул П.Филип.

Он также добавил, что решение МВД РФ об амнистии 170 тыс. молдаван принято после просьбы президента страны Игоря Додона.

Накануне на сайте МВД РФ опубликовано решение, согласно которому граждане Молдавии, находящиеся на территории РФ с нарушением разрешенного срока пребывания, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года вернуться без привлечения к административной ответственности за нарушение сроков пребывания.

Кроме того, в отношении них не будет принято решение "о неразрешении въезда в РФ в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 и частями 12, 13 и 14 статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Согласно документу, в их отношении могут быть отменены или смягчены уже принятые санкции.

Молдавские эксперты уже отмечали, что этим решением находящихся в РФ граждан Молдавии стимулируют приехать домой в январе-феврале, чтобы принять участие в избирательной кампании и выборах в парламент Молдавии, которые назначены на 24 февраля 2019 года.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, АМНИСТИЯ, ПРЕМЬЕР, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]