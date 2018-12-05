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Дальнее зарубежье 05.12.2018 12:27

Thomson Reuters уволит 12% сотрудников

Информационное агентство Thomson Reuters планирует уволить около 3,2 тыс. сотрудников, или 12% глобального штата, до 2020 года с целью сокращения расходов.

Как сообщили представители компании в ходе презентации для инвесторов, фирма также рассчитывает сократить число офисов на треть, со 185 до 133.

Ожидается, что данные меры помогут сократить долю капиталовложений до 7-8% от выручки с текущих 10%.

Ранее в текущем году Thomson Reuters продала 55% подразделения Financial & Risk американской Blackstone за $17 млрд. Подразделение, которое сейчас называется Refinitiv, включает решения для финансовых рынков, в том числе терминальный бизнес Eikon и сеть рыночных данных Elektron, а также решения в сфере управления рисками.

Акции Thomson Reuters выросли в цене на 3% во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,2%, до $25,2 млрд.

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Тэги: МИР, REUTERS, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]