Thomson Reuters уволит 12% сотрудников

Информационное агентство Thomson Reuters планирует уволить около 3,2 тыс. сотрудников, или 12% глобального штата, до 2020 года с целью сокращения расходов.
Как сообщили представители компании в ходе презентации для инвесторов, фирма также рассчитывает сократить число офисов на треть, со 185 до 133.
Ожидается, что данные меры помогут сократить долю капиталовложений до 7-8% от выручки с текущих 10%.
Ранее в текущем году Thomson Reuters продала 55% подразделения Financial & Risk американской Blackstone за $17 млрд. Подразделение, которое сейчас называется Refinitiv, включает решения для финансовых рынков, в том числе терминальный бизнес Eikon и сеть рыночных данных Elektron, а также решения в сфере управления рисками.
Акции Thomson Reuters выросли в цене на 3% во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,2%, до $25,2 млрд.
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