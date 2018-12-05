Глава Минэнерго Азербайджана обсудил с президентом ОПЕК вопрос стабилизации цен на нефть

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи обсудили в Вене вопросы предотвращения падения цен на нефть и возможные варианты достижения стабильности на рынке, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«На встрече было отмечено, что в настоящее время поступают предложения по снижению добычи нефти странами ОПЕК+. Но мнения по дальнейшему развитию нефтяного рынка станут известны только на заседании Совместного мониторингового совета министров стран членов ОПЕК, и стран, не входящих в картель», - отметили в Минэнерго.

В ходе встречи также были затронуты вопросы о роли Азербайджана в сотрудничестве в формате ОПЕК+.

«Кроме этого, министры обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в энергетической сфере», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, заседание мониторингового комитета участников сделки ОПЕК+ состоится в Вене 5 декабря, 6 декабря - собрание министров стран – членов картеля. Министры всех 25 стран – участниц соглашения ОПЕК+ соберутся в Вене 7 декабря.

Как ожидается, нефтяные экспортеры договорятся о сокращении добычи в попытке сдержать увеличение избытка сырья на мировом рынке.

Б.Рустамбеков