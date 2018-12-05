В Милане началась встреча главы МИД Азербайджана с посредниками по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в среду в Милане встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает МИД Азербайджана.
«В Милане на полях 25-й встречи СМИД ОБСЕ началась встреча между Э.Мамедъяровым и сопредседателями МГ ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США)», - сообщает twitter МИД.
Как сообщалось ранее, в среду Э.Мамедъяров также проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на которой будет обсуждаться ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
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