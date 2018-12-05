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Карабахский конфликт 05.12.2018 15:56

В Милане началась встреча главы МИД Азербайджана с посредниками по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в среду в Милане встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает МИД Азербайджана.

«В Милане на полях 25-й встречи СМИД ОБСЕ началась встреча между Э.Мамедъяровым и сопредседателями МГ ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США)», - сообщает twitter МИД.

Как сообщалось ранее, в среду Э.Мамедъяров также проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на которой будет обсуждаться ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]