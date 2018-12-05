Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9258 RUR   0.0254 GBR   2.1578 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 7 Дек 10° 8 Дек

Дальнее зарубежье 05.12.2018 16:19

Мэр Парижа высказалась против запрета уличных акций протеста

Мэр французской столицы Анна Идальго в среду заявила, что осуждает недавние беспорядки в Париже, но не хотела бы, чтобы власти страны вводили запрет на акции протеста.

"Я не хочу, чтобы запрещали демонстрации", - сказала А.Идальго в интервью ассоциации французской региональной прессы EBRA.

"Париж принадлежит всем французам. Это их право приезжать в Париж и выходить на протесты", - отметила она.

При этом политик осудила беспорядки, от которых страдают местные жители и полицейские, а также владельцы магазинов и торговых центров.

"Я осуждаю насилие. Беспорядки не должны повториться в третий раз. В результате чего подверглись серьезному испытанию местные жители, торговцы и полицейские", - добавила мэр Парижа.

Между тем, первый заместитель градоначальника Эмманюэль Грегуар со своей стороны высказался в поддержку предложенных правительств мер для урегулирования ситуации, в том числе введением моратория на повышение налогов на топливо.

Он также выразил надежду, что атмосфера в Париже теперь "станет спокойнее".

Французские СМИ напоминают, что на грядущую субботу во Франции намечена очередная крупная акция протеста под названием "желтые жилеты". В группе движения в Facebook на данный момент этим мероприятием "интересуются" 20 тыс. человек.

Экс-премьер Франции и нынешний мэр Бордо Ален Жюппе в среду выразил обеспокоенность планами об очередной манифестации.

"Ситуация вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Я боюсь, что этот призыв к проведению акции приведет вновь к насилию и беспорядкам", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова А.Жюппе.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что приостанавливает на полгода возможность повышения налогов на топливо в стране.

Французский премьер также сообщил, что с 15 декабря по 1 марта пройдут "обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов".

Однако представители "желтых жилетах" эти уступки правительства посчитали недостаточными.

Участники движения "желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

В минувшие выходные протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, МЭР, ПРОТЕСТЫ


Похожие новости


Париж пережил день погромов и схваток хулиганов с полицией Эйфелеву башню открыли для посещения после двухдневной забастовки персонала В Париже второй день закрыта Эйфелева башня из-за забастовки В Париже в честь победы на ЧМ на время переименовали несколько станций метро Улицы и станции метро в Париже оказались затоплены в результате ливня В Париже закрыли Эйфелеву башню , ее будут чистить от снега

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]