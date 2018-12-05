Мэр Парижа высказалась против запрета уличных акций протеста

Мэр французской столицы Анна Идальго в среду заявила, что осуждает недавние беспорядки в Париже, но не хотела бы, чтобы власти страны вводили запрет на акции протеста.

"Я не хочу, чтобы запрещали демонстрации", - сказала А.Идальго в интервью ассоциации французской региональной прессы EBRA.

"Париж принадлежит всем французам. Это их право приезжать в Париж и выходить на протесты", - отметила она.

При этом политик осудила беспорядки, от которых страдают местные жители и полицейские, а также владельцы магазинов и торговых центров.

"Я осуждаю насилие. Беспорядки не должны повториться в третий раз. В результате чего подверглись серьезному испытанию местные жители, торговцы и полицейские", - добавила мэр Парижа.

Между тем, первый заместитель градоначальника Эмманюэль Грегуар со своей стороны высказался в поддержку предложенных правительств мер для урегулирования ситуации, в том числе введением моратория на повышение налогов на топливо.

Он также выразил надежду, что атмосфера в Париже теперь "станет спокойнее".

Французские СМИ напоминают, что на грядущую субботу во Франции намечена очередная крупная акция протеста под названием "желтые жилеты". В группе движения в Facebook на данный момент этим мероприятием "интересуются" 20 тыс. человек.

Экс-премьер Франции и нынешний мэр Бордо Ален Жюппе в среду выразил обеспокоенность планами об очередной манифестации.

"Ситуация вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Я боюсь, что этот призыв к проведению акции приведет вновь к насилию и беспорядкам", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова А.Жюппе.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что приостанавливает на полгода возможность повышения налогов на топливо в стране.

Французский премьер также сообщил, что с 15 декабря по 1 марта пройдут "обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов".

Однако представители "желтых жилетах" эти уступки правительства посчитали недостаточными.

Участники движения "желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

В минувшие выходные протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки.