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СНГ 05.12.2018 17:34

Россия и Руанда подписали соглашение по мирному атому

Россия и Руанда подписали соглашение по мирному атому.

"Подписали межправительственное соглашение с Руандой о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях", - сообщается в "Твиттере" ГК "Росатом".

Как сообщалось, 1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 глава "Росатома" Алексей Лихачев анонсировал соглашение с Руандой.

"Мы ожидаем на следующей неделе большую делегацию из Руанды к нам для подписания рамочного межправсоглашения в сфере использования мирного атома. Правительство РФ такое решение приняло, поручения "Росатому" в этой части даны. И это будет, наверное, первый уже конкретный шаг в запуске большого энергетического проекта", - говорил он.

"Президент действительно лично этим вопросом занимается, и я очень надеюсь, что также как сейчас очень активно идут технологические и управленческие реформы в Руанде, также активно мы будем двигаться с точки зрения создания там атомной отрасли, - сообщал А.Лихачев. - Наши партнёры действительно в этом заинтересованы, поставили перед собой такую национальную цель, и за это им, что называется, спасибо. Мы со своей стороны готовы создать максимально комфортные условия, мы заинтересованы в присутствии в Африке и в таких странах с динамично развивающимися экономиками".

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Тэги: РОССИЯ, РУАНДА, АТОМ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]