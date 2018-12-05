Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс считает, что, в случае голосования против сделки премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС британский парламент "украдет" Brexit у британцев, сообщают британские СМИ.
"Я считаю, что есть реальная угроза того, что палата общин, в котором большинство желает остаться (в ЕС - ИФ), может попытаться украсть Brexit у британского народа, что, я думаю, будет оскорблением демократии", - сказал он, выступая в комитете по международной торговле британского парламента.
В свою очередь, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее в очередной раз раскритиковал Brexit и решение о "страховочном" плане по ирландской границе. По его словам, согласившись на "страховочный" план, Великобритания де-факто остается в заложниках у ЕС. Сам план Б.Джонсон назвал "рецептом для шантажа".
В палате общин, где в среду проходит второй день дебатов по сделке по Brexit, в настоящее время отвечает на вопросы парламентариев Т.Мэй, ее оппонентом стал лидер лейбористов Джереми Корбин. Второй день дебатов должен быть посвящен вопросам безопасности.
Дж.Корбин, обращаясь к премьеру, пока не поднимает тематику Brexit, а говорит о вопросе роста бедности в Великобритании, отмечая, что правительству не следует "пренебрегать кризисом, с которым сталкиваются миллионы людей по всей стране". В ответ Т.Мэй напомнила лидеру лейбористов, что безработица в Великобритании сокращается, а зарплаты растут.
Дебаты продлятся пять рабочих дней, их завершит голосование в палате общин вечером 11 декабря.
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