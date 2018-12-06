В Париже временно закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Центральное здание известного французского университета Сорбонна, расположенного в Латинском квартале Парижа, закрыто в четверг в рамках мер безопасности.

"Здание Сорбонны закрыто для учащихся и для всего персонала на весь четверг по решению ректората университета", - говорится в аккаунте образовательного учреждения в Twitter.

В свою очередь радиостанция "Эроп-1" отмечает, что решение о закрытии главного здания университета было принято после того, как группа активистов попыталась проникнуть на территорию Сорбонны.

"Объект был закрыт в качестве меры безопасности, занятия отменены", - подчеркнули в руководстве университета.

Сорбонна - не единственное французское высшее учебное заведение, работа которого в четверг оказалась затруднена. В некоторых других университетах, а также школах активисты также попытались организовать акции протеста, блокируя вход в заведения.

Французские СМИ напоминают, что подобные акции участились на фоне протестов движения "желтые жилеты", которому студенты выражают таким образом поддержку.

На ближайшую субботу в Париже запланирована очередная массовая акция протеста "желтых жилетов". Власти французской столицы в рамках меры предосторожности объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов 8 декабря не будут работать. В частности, речь идет о Большом дворце, известном как крупный культурный центр.

В ночь на четверг Елисейский дворец принял решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов, в частности на топливо, что было одним из требований движения "желтые жилеты", протестующих с середины ноября.

Ранее на этой неделе французское правительство ввело полугодовой мораторий на рост налогов на топливо. Премьер страны Эдуар Филипп тогда сообщил, что с 15 декабря по 1 марта пройдут "обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов".

Накануне представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что не исключает дополнительных уступок властей французскому движению "желтых жилетов" в том, что касается налогов.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.