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Бизнес и законодательство 06.12.2018 16:02

ГТК рассчитывает в 2019г охватить системой «зеленой коридор» 30% компаний-импортеров в Азербайджан

Государственный таможенный комитет (ГТК) рассчитывает в 2019 году привлечь к «зеленому коридору» 30% компаний-импортеров в Азербайджан, сообщил глава ведомства Сафар Мехтиев.

"Мы хотим полностью отказаться от прямых контактов между сотрудниками таможенных органов и предпринимателями. Одним из шагов в данном направлении станет привлечение компаний к системе "зеленого коридора". Мы привлекаем к ней образцовые компании. Планируем, что в следующем году к системе подключатся около 30% компаний, занимающихся импортом в Азербайджан", - сказал С.Мехтиев журналистам в четверг.

Он добавил, что до конца текущего года планируется презентовать пилотную версию «Электронной системы управления экспортом».

"Пилотная версия уже практически готова и мы надеемся представить ее предпринимателям. В будущем к этой же системе присоединятся и импортеры. Таким образом, контакты между предпринимателями и сотрудниками таможенных органов будут сведены к минимуму", - добавил глава ГТК.

Система «зеленый коридор» применяется в таможенной сфере Азербайджана с 2016 года.

Ранее сообщалось, что более 60 субъектов предпринимательства используют систему «зеленый коридор». Компании, пользующиеся системой «зеленой коридор» в электронном виде могут направлять короткие электронные декларации в органы ГТК, после чего привезти импортируемые товары и транспортные средства на свои склады.

А.Мамедов

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Тэги: ТАМОЖНЯ, КОРИДОР, «ЗЕЛЕНЫЙ»

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]