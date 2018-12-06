ГТК рассчитывает в 2019г охватить системой «зеленой коридор» 30% компаний-импортеров в Азербайджан

Государственный таможенный комитет (ГТК) рассчитывает в 2019 году привлечь к «зеленому коридору» 30% компаний-импортеров в Азербайджан, сообщил глава ведомства Сафар Мехтиев.
"Мы хотим полностью отказаться от прямых контактов между сотрудниками таможенных органов и предпринимателями. Одним из шагов в данном направлении станет привлечение компаний к системе "зеленого коридора". Мы привлекаем к ней образцовые компании. Планируем, что в следующем году к системе подключатся около 30% компаний, занимающихся импортом в Азербайджан", - сказал С.Мехтиев журналистам в четверг.
Он добавил, что до конца текущего года планируется презентовать пилотную версию «Электронной системы управления экспортом».
"Пилотная версия уже практически готова и мы надеемся представить ее предпринимателям. В будущем к этой же системе присоединятся и импортеры. Таким образом, контакты между предпринимателями и сотрудниками таможенных органов будут сведены к минимуму", - добавил глава ГТК.
Система «зеленый коридор» применяется в таможенной сфере Азербайджана с 2016 года.
Ранее сообщалось, что более 60 субъектов предпринимательства используют систему «зеленый коридор». Компании, пользующиеся системой «зеленой коридор» в электронном виде могут направлять короткие электронные декларации в органы ГТК, после чего привезти импортируемые товары и транспортные средства на свои склады.
А.Мамедов
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