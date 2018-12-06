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СНГ 06.12.2018 17:42

Президент Киргизии призвал устранить барьеры, мешающие развитию ЕАЭС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости устранения барьеров, препятствующих успешному развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Наш Союз имеет огромный потенциал для экономического развития каждой страны евразийского пространства, который еще не в полной мере задействован, в этом контексте одной из важнейших задач нашей работы является устранение любых барьеров и ограничений", - заявил С.Жээнбеков, выступая в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Киргизский лидер считает важным более активную "реализацию четырех свобод на пространстве ЕАЭС: свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

"Мы должны поддерживать друг друга и устранять препятствия", - подчеркнул киргизский президент.

Указывая на необходимость в ходе заседания обсудить "вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках", глава Киргизии отметил, что нужно "анализировать принятые меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции".

С.Жээнбеков считает необходимым для стран Союза "в 2019 году провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика, усилить кооперацию в агропромышленном секторе с созданием совместных предприятий".

"Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами, Евразийской экономической комиссией и бизнесом, также необходимо создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов", - сказал президент Киргизии.

С.Жээнбеков напомнил, что киргизская сторона "неоднократно отмечала о необходимости расширения компетенции Евразийской экономической комиссии".

"Полагаю необходимым Комиссии, совместно с государствами-членами Союза провести соответствующие мероприятия для реализации этой инициативы", - сказал лидер Киргизии.

С.Жээнбеков подчеркнул, что "отношения со странами-членами ЕАЭС остаются неизменным приоритетом Киргизии".

"Мы готовы к открытому и доверительному диалогу, и рассчитываем и призываем партнеров по Евразийскому экономическому союзу к активной совместной работе", - добавил он.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС, БАРЬЕРЫ


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