Генпрокуратура Украины намерена провести допрос главы МВД Авакова в рамках дела о возможном покушении на Януковича в 2014 году

Генеральная прокуратура Украины собирается допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках дела о возможном покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Вместе с тем, он не сообщил дату вызова на допрос главы МВД.
В.Янукович, его защита в судебном процессе о госизмене, а также ряд свидетелей заявили о готовившемся покушении на президента в феврале 2014 года. Так, экс-охранник бывшего президента Сергей Бернацкий утверждал, что В.Янукович собирался посетить 22 февраля 2014 года "Съезд депутатов всех уровней" в Харькове, однако службой безопасности президента было принято решение отменить посещение съезда в связи с информацией о готовившемся на него покушении.
В 2017 году начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей в интервью газете "Сегодня" заявил, что ни один факт покушения на экс-президента В.Януковича не был установлен. "В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившиеся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, - никто не заявил о каких-либо покушениях", - сказал В.Гелетей.
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