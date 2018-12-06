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СНГ 06.12.2018 18:15

Генпрокуратура Украины намерена провести допрос главы МВД Авакова в рамках дела о возможном покушении на Януковича в 2014 году

Генеральная прокуратура Украины собирается допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках дела о возможном покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Вместе с тем, он не сообщил дату вызова на допрос главы МВД.

В.Янукович, его защита в судебном процессе о госизмене, а также ряд свидетелей заявили о готовившемся покушении на президента в феврале 2014 года. Так, экс-охранник бывшего президента Сергей Бернацкий утверждал, что В.Янукович собирался посетить 22 февраля 2014 года "Съезд депутатов всех уровней" в Харькове, однако службой безопасности президента было принято решение отменить посещение съезда в связи с информацией о готовившемся на него покушении.

В 2017 году начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей в интервью газете "Сегодня" заявил, что ни один факт покушения на экс-президента В.Януковича не был установлен. "В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившиеся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, - никто не заявил о каких-либо покушениях", - сказал В.Гелетей.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРАТУРА, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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