Люксембург станет первой страной с полностью бесплатным общественным транспортом

Люксембург станет первой страной в мире, в которой весь общественный транспорт будет бесплатным.

Со следующего лета в Люксембурге будет отменена оплата проезда в пригородных поездах, трамваях и автобусах, сообщает The Guardian.

Люксембург, столица одноименного герцогства, страдает от одних из самых ужасных пробок в мире. В городе проживает около 110 тыс. человек, однако еще порядка 400 тыс. приезжают сюда на работу. По данным исследований, водители в столице в 2016 году простояли в пробках в среднем по 33 часа.

Хотя в стране в целом насчитывается всего 600 тыс. жителей, почти 200 тыс. живущих во Франции, Бельгии и Германии человек каждый день пересекают границу, приезжая в Люксембург на работу.

Этим летом правительство Люксембурга разрешило бесплатный проезд для людей в возрасте до 20 лет. Пригородные пассажиры сейчас платят всего 2 евро за проезд длительностью до двух часов, что в стране площадью 2,6 тыс. кв. километров хватает практически на любую поездку.

С отменой билетов страна сможет экономить на расходах, связанных с продажей и проверкой билетов, а также на поиске безбилетников.