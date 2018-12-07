Украинские военные суда продолжат проходить через Керченский пролив, иначе страна потеряет Азовское море - глава Минобороны

Украина не откажется от прохождения военных кораблей через Керченский пролив, следующий переход будет осуществлен тогда, когда Военно-Морские силы будут готовы к этому, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - сказал С.Полторак в эфире телеканала "Прямой".

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина не откажется от своего права проходить через Керченский пролив и от права присутствовать в Азовском море.

В противном случае, добавил С.Полторак, "это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море, и мы просто потеряем еще одну территорию". "Мы себе этого позволить не можем", - сказал министр.