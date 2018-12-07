Экс-глава ФБР ответит на вопросы республиканцев в Конгрессе США о Трампе и Клинтон - СМИ

Члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и по надзору в пятницу проведут закрытое заседание, в ходе которого зададут вопросы бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Заседание пройдет в закрытом режиме, однако позднее будет опубликована его стенограмма, а Дж.Коми будет разрешено рассказать журналистам о своем выступлении. Такие условия были согласованы на фоне опасений Дж.Коми, что республиканцы в этих комитетах будут выборочно публиковать сделанные им заявления, отмечает агентство.

Некоторые республиканцы, отмечает газета "Вашингтон экзэминер", хотят задать экс-главе ФБР вопросы о бывшем кандидате в президенты США Хиллари Клинтон, другие хотят сфокусировать внимание на теме предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Также конгрессмены-республиканцы могут задать вопросы о бывшем советнике президента США по национальной безопасности Майкле Флинне, в отношении которого ФБР вело расследование.

"Без сомнения будут вопросы о досье Трампа", - отмечает газета.

М.Флинн, пробыв на посту советника президента около трех месяцев, был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования предполагаемых попыток РФ повлиять на выборы в США 2016 года. В вину М.Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом. В начале декабря М.Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний.

В мае 2017 года Д.Трамп уволил Дж.Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Дж.Коми занимался расследованием нарушений Х.Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Дж.Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Д.Трампа с Москвой.