Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9335 RUR   0.0255 GBR   2.1717 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.49 -1.40 Brent 60.06 -1.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 9 Дек 10 Дек 12°

Финансы 07.12.2018 12:40

Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в деятельности НФПП в 2015-2017гг

Счетная палата Азербайджана выявила ряд недочетов и недостатков в деятельности Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в структуре.

«Аудит охватил деятельность НФПП в 2015-2017 годах, в течение которых субъектам предпринимательства было выдано льготных кредитов на 583,9 млн. манатов, что составляет 27,9% всех выданных до сегодняшнего дня кредитов. Из этих средств 170 млн манатов (29,1%) были выданы за счет средств госбюджета, еще 413,9 млн манатов (70,9%) – за счет собственных средств фонда», - сообщили в Счетной палате.

В результате аудита было выявлены нарушения Земельного кодекса Азербайджана, когда по ряду финансируемых фондом проектов на сельскохозяйственных землях осуществлялось строительство.

Палата также считает, что НФПП не проводил необходимого мониторинга по проектам. «В 2015 году мониторинг был проведен лишь по 11,63% активных проектов, в 2016 году – по 2,55% проектов, а в 2017 году – по 7,93% активных проектов», - отметили в Счетпалате.

Также среди нарушений отмечается отсутствие правил проведения экспертизы, неправильное составление налоговых отчетов со стороны заемщиков фонда, а также неоднократные нарушения со стороны уполномочных кредитных организаций НФПП.

По данным Счетной палаты, на 1 января 2018 года, остаток по активным кредитам, выданным уполномочными банками из средств НФПП составил 1 млрд 53,3 млн манатов.

«Из этой суммы 95,6 млн манатов - просроченные кредиты, 4 млн манатов - процентная задолженность, 29 млн манатов – штрафы по ним. На долю действующих уполномочных кредитных организаций приходится 24,5% просроченных кредитов, а оставшиеся 75,5% - на долю ликвидированных кредитных организаций», - отметили в Палате.

НФПП был создан в 1992 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF).

Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АУДИТ, НФПП, НЕДОЧЕТЫ


Похожие новости


НФПП ведет финотчетность в соответствии с МСФО - Nexia EA НФПП ведет финотчетность в соответствии с МСФО - RSM Azerbaijan НФПП ведет финотчетность в соответствии с МСФО - PWC PWC проведет аудит финотчетности НФПП за 2014г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]