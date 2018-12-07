Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в деятельности НФПП в 2015-2017гг

Счетная палата Азербайджана выявила ряд недочетов и недостатков в деятельности Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в структуре.
«Аудит охватил деятельность НФПП в 2015-2017 годах, в течение которых субъектам предпринимательства было выдано льготных кредитов на 583,9 млн. манатов, что составляет 27,9% всех выданных до сегодняшнего дня кредитов. Из этих средств 170 млн манатов (29,1%) были выданы за счет средств госбюджета, еще 413,9 млн манатов (70,9%) – за счет собственных средств фонда», - сообщили в Счетной палате.
В результате аудита было выявлены нарушения Земельного кодекса Азербайджана, когда по ряду финансируемых фондом проектов на сельскохозяйственных землях осуществлялось строительство.
Палата также считает, что НФПП не проводил необходимого мониторинга по проектам. «В 2015 году мониторинг был проведен лишь по 11,63% активных проектов, в 2016 году – по 2,55% проектов, а в 2017 году – по 7,93% активных проектов», - отметили в Счетпалате.
Также среди нарушений отмечается отсутствие правил проведения экспертизы, неправильное составление налоговых отчетов со стороны заемщиков фонда, а также неоднократные нарушения со стороны уполномочных кредитных организаций НФПП.
По данным Счетной палаты, на 1 января 2018 года, остаток по активным кредитам, выданным уполномочными банками из средств НФПП составил 1 млрд 53,3 млн манатов.
«Из этой суммы 95,6 млн манатов - просроченные кредиты, 4 млн манатов - процентная задолженность, 29 млн манатов – штрафы по ним. На долю действующих уполномочных кредитных организаций приходится 24,5% просроченных кредитов, а оставшиеся 75,5% - на долю ликвидированных кредитных организаций», - отметили в Палате.
НФПП был создан в 1992 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF).
Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»