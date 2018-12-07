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Регион 07.12.2018 12:53

Деятельность проармянского Лазаревского клуба не сможет повредить отношениям Баку и Москвы – спикер парламента Азербайджана

«Лазаревский клуб», созданный депутатом Госдумы Константином Затулиным, не сможет нанести вред азербайджано-российским отношениям, заявил спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов.

«Неконструктивная, антиазербайджанская деятельность созданной первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным «Лазаревского клуба» не сможет нанести ущерб существующему высокому уровню сотрудничества между Баку и Москвой», - подчеркнул О.Асадов в пятницу на пленарном заседании Милли меджлиса, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, К.Затулин и ранее выступал с антиазербайджанских позиций. «Затулин создал Институт стран СНГ, замдиректором которого является Владимир Евсеев. Деятельность этого образования финансируется армянской стороной. Что касается заявлений членов Лазаревского клуба по возвращению Нахчывана Армении, то не стоит на это обращать внимание. Все дело в том, что расстояние между Нахчываном и Ереваном составляет всего 60 км, вот они и беспокоятся в этой связи», - отметил О.Асадов.

Спикер добавил, что в связи с деятельностью К.Затулина он отправил обращение спикеру Госдумы РФ.

Председатель парламентского комитета правовой политики и государственного строительства Али Гусейнли обратился к спикеру с просьбой направить руководству Госдумы РФ обращение по поводу неконструктивной деятельности Лазаревского клуба и лично К.Затулина.

«Сегодня мы наблюдаем активное и позитивное развитие отношений между Баку и Москвой. В последнее время участились визиты российских политологов и политиков в Азербайджан, которые выступают в защиту территориальной целостности нашей страны», - подчеркнул глава комитета.

По его словам, даже некоторые армянские интернет сайты неоднозначно высказались о деятельности этого клуба. «Один из армянских сайтов отметил, что создание и деятельность Лазаревского клуба имеет не лечебный, а обезболивающий эффект для армяно-российских отношений. Затулин и его приспешники не смогут изменить в лучшую сторону имеющийся сегодня в отношениях Москвы с Ереваном негатив», - сказал А.Гусейнли.

Он отметил, что несмотря на то, что выступления Затулина и деятельность Лазаревского клуба не отражают официальную политику России, «тем не менее мы должны реагировать на это». «МИД Азербайджана уже выступил с официальным заявлением в связи с неконструктивной деятельностью Лазаревского клуба. Затулин долгие годы проводит проармянскую деятельность, и это можно было бы воспринимать не так серьезно, если он был бы рядовым депутатом. Отрадно, также и то, что в защиту отношений Баку с Москвой выступил руководитель Российско-Азербайджанской группы дружбы Госдумы Дмитрий Савельев», - подчеркнул глава парламентского комитета.

«Созданная Затулиным группа наносит удар по интересам самой России», - заявил депутат Захид Орудж.

«Необходимо, чтобы официальные лица России дали политическую оценку поведению Затулина, который говорит о том, что в 1994 году приезжал с военным преступником Робертом Кочаряном в Нагорный Карабах», - сказал парламентарий Бахтияр Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ЗАТУЛИН, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]