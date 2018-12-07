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Регион 07.12.2018 17:42

Объявленный в розыск племянник экс-президента Армении Саргсяна задержан в Праге с фальшивым паспортом

Полиция Армении при сотрудничестве с правоохранительными органами ряда европейских стран и Интерполом разыскала скрывавшегося от следствия племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.

"Н.Саргсян обнаружен в Праге 6 декабря. При обнаружении он представился гражданином Гватемалы, представив фальшивый паспорт на имя Франклина Гонсалеса", - сообщает пресс-служба полиции Армении.

В настоящее время он задержан.

"Информация об обнаружении Н.Саргсяна передана в генпрокуратуру Армении для организации процесса экстрадиции", - сообщили в пресс-службе.

В июне в отношении Н.Саргсяна было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение оружия" и "незаконный оборот наркотическими средствами".

В июле Н.Саргсян был объявлен в международный розыск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЧЕХИЯ, САРГСЯН, ПЛЕМЯННИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]