Объявленный в розыск племянник экс-президента Армении Саргсяна задержан в Праге с фальшивым паспортом

Полиция Армении при сотрудничестве с правоохранительными органами ряда европейских стран и Интерполом разыскала скрывавшегося от следствия племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.
"Н.Саргсян обнаружен в Праге 6 декабря. При обнаружении он представился гражданином Гватемалы, представив фальшивый паспорт на имя Франклина Гонсалеса", - сообщает пресс-служба полиции Армении.
В настоящее время он задержан.
"Информация об обнаружении Н.Саргсяна передана в генпрокуратуру Армении для организации процесса экстрадиции", - сообщили в пресс-службе.
В июне в отношении Н.Саргсяна было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение оружия" и "незаконный оборот наркотическими средствами".
В июле Н.Саргсян был объявлен в международный розыск.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»