Объявленный в розыск племянник экс-президента Армении Саргсяна задержан в Праге с фальшивым паспортом

Полиция Армении при сотрудничестве с правоохранительными органами ряда европейских стран и Интерполом разыскала скрывавшегося от следствия племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.

"Н.Саргсян обнаружен в Праге 6 декабря. При обнаружении он представился гражданином Гватемалы, представив фальшивый паспорт на имя Франклина Гонсалеса", - сообщает пресс-служба полиции Армении.

В настоящее время он задержан.

"Информация об обнаружении Н.Саргсяна передана в генпрокуратуру Армении для организации процесса экстрадиции", - сообщили в пресс-службе.

В июне в отношении Н.Саргсяна было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение оружия" и "незаконный оборот наркотическими средствами".

В июле Н.Саргсян был объявлен в международный розыск.