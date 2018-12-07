Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9335 RUR   0.0255 GBR   2.1717 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.49 -1.40 Brent 60.06 -1.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 9 Дек 10 Дек 12°

ТЭК 07.12.2018 17:53

Иран добился исключения из сделки по сокращению добычи

Иран добился для себя исключения из сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+, передает Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Ранее сообщалось, что Россия и ОПЕК предложили Ирану сократить добычу чисто символически без реального снижения производства нефти для сохранения общей сделки ОПЕК+. Однако Иран отказался пойти на это.

"Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США - ИФ)", - настаивал накануне заседания ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСКЛЮЧЕНИЕ


Похожие новости


Иран должен быть освобождён от любых ограничений добычи, пока действуют санкции - министр нефти Иран призвал ОПЕК немедленно остановить деятельность мониторингового комитета ОПЕК+ Представитель Ирана в ОПЕК: мы удовлетворены решением министерского комитета ОПЕК+ Новак отвергает обвинения Ирана о превышении полномочий министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Министр нефти Ирана Зангане не поедет на встречу министерского комитета ОПЕК+ в Алжире Министр нефти Ирана счел "оскорблением" требования Трампа к странам-членам ОПЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]