Иран добился исключения из сделки по сокращению добычи

Иран добился для себя исключения из сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+, передает Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Ранее сообщалось, что Россия и ОПЕК предложили Ирану сократить добычу чисто символически без реального снижения производства нефти для сохранения общей сделки ОПЕК+. Однако Иран отказался пойти на это.

"Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США - ИФ)", - настаивал накануне заседания ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.