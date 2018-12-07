Азерпочт и Почта России будут сотрудничать для решения проблем в сфере почты, финансов и электронных услуг

ООО «Азерпочт» и «Почта России» подписали в пятницу Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум подписан на полях проходящей в Баку «BakuTel 2018» - 24-й Азербайджанской международной выставки и конференции «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии», сообщает пресс-служба Минтранса, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана.

«Меморандум о сотрудничестве предусматривает решение между сторонами возникающих проблем в сфере почты, финансов и электронных услуг», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Азерпочт в течение двух лет реализует международный проект отправки и приема товаров по электронной торговле, одним из основных партнеров по которому является «Почта России». В рамках указанного проекта ранее было достигнуто двустороннее соглашение с «Почтой России» о сотрудничестве в сфере оказания международных почтовых услуг.

«Целью подписания настоящего Меморандума является реализация новых шагов в направлении разрешения возникающих во время международных перевозок проблем в интересах почтовых перевозок обоих стран», - сообщает МТСВТ.

Отмечается, что посредством Транзитного центра «Азерпочт» за 9 месяцев 2018 года в Россию почтой было отослано товаров общим весом 93,485 кг.

Согласно положениям Меморандума, терминальные расходы по простым маленьким пакетам из Китая будут формироваться по тарифам, устраивающим обе стороны.

Р.Бабаев