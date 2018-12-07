Азерпочт и Почта России будут сотрудничать для решения проблем в сфере почты, финансов и электронных услуг

ООО «Азерпочт» и «Почта России» подписали в пятницу Меморандум о сотрудничестве.
Меморандум подписан на полях проходящей в Баку «BakuTel 2018» - 24-й Азербайджанской международной выставки и конференции «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии», сообщает пресс-служба Минтранса, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана.
«Меморандум о сотрудничестве предусматривает решение между сторонами возникающих проблем в сфере почты, финансов и электронных услуг», - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что Азерпочт в течение двух лет реализует международный проект отправки и приема товаров по электронной торговле, одним из основных партнеров по которому является «Почта России». В рамках указанного проекта ранее было достигнуто двустороннее соглашение с «Почтой России» о сотрудничестве в сфере оказания международных почтовых услуг.
«Целью подписания настоящего Меморандума является реализация новых шагов в направлении разрешения возникающих во время международных перевозок проблем в интересах почтовых перевозок обоих стран», - сообщает МТСВТ.
Отмечается, что посредством Транзитного центра «Азерпочт» за 9 месяцев 2018 года в Россию почтой было отослано товаров общим весом 93,485 кг.
Согласно положениям Меморандума, терминальные расходы по простым маленьким пакетам из Китая будут формироваться по тарифам, устраивающим обе стороны.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»