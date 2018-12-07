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ТЭК 07.12.2018 19:39

ОПЕК+ вслед за ОПЕК договорились о снижении добычи нефти - министр энергетики Азербайджана

Страны, входящие в ОПЕК+, вслед за участниками ОПЕК договорились о снижении добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ/ДОБЫЧА, ДОГОВОРЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]