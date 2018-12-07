ОПЕК+ вслед за ОПЕК договорились о снижении добычи нефти - министр энергетики Азербайджана

Страны, входящие в ОПЕК+, вслед за участниками ОПЕК договорились о снижении добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Алиев и Пашинян в Санкт-Петербурге обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Правительство Азербайджана утвердило порядок создания кладбищ
Горнолыжные курорты Азербайджана и Северного Кавказа может связать единый пропуск
Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
Защита экс-президента Армении Кочаряна оспорит его арест в ЕСПЧ
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ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
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Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»