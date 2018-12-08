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ТЭК 08.12.2018 10:34

Саудовская Аравия в январе снизит добычу до 10,2 млн б/с с декабрьских 10,7 млн б/с

Саудовская Аравия снизит добычу нефти в январе до 10,2 млн баррелей в сутки с декабрьского уровня 10,7 млн б/с, сообщил министр энергетики этой страны Халид аль-Фалих на пресс-конференции.

Он напомнил, что в октябре, от которого будет вестись отсчет новой сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, Саудовская Аравия добывала 10,7 млн б/с, в ноябре добыча выросла до 11,1 млн б/с (ранее министр называл причину - ожидание санкций а отношении Ирана), а в декабре она будет снова около 10,7 млн б/с.

"Мы сейчас собираем заявки на январь от потребителей, и это будет около 10,2 млн б/с", - сказал он. Министр отметил, что падение добычи в январе вызвано частично падением спроса в Саудовской Аравии.

Кроме того, по его словам, многие страны-потребители нефти королевства в течение последнего времени накапливали запасы в ожидании санкций в отношении Ирана, которые были смягчены, и теперь закупают меньше нефти у Саудовской Аравии.

Министр подчеркнул, что в рамках обновленного соглашения Саудовская Аравия понесет одну из самых больших нагрузок.

Х. аль-Фалих не назвал точную квоту Саудовской Аравии в рамках нового соглашения. Отсчет от названного уровня добычи в октябре позволяет говорить о квоте Саудовской Аравии порядка 270 тыс. б/с.

Ранее министр нефти Ирака назвал квоту Саудовской Аравии в сокращении добычи на уровне примерно 250 тыс. б/с.

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Тэги: САУДОВСКАЯ, АРАВИЯ, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]