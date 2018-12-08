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Дальнее зарубежье 08.12.2018 13:31

Тиллерсон запомнил Трампа недисциплинированным человеком, полагающимся на свои инстинкты

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение, что разница в поведении и ценностях между ним и президентом США Дональдом Трампом могла стать причиной его увольнения в марте этого года.

"Я думаю, что это (увольнение с должности госсекретаря - ИФ) было частично связано с тем, что у меня и у Д.Трампа разные стили поведения. У нас разная система ценностей", - сказал Р.Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-Би-Эс.

"Когда президент говорил: "Вот то, что я хочу сделать, и вот, как именно", я отвечал ему: "Я понимаю, что Вы хотите это сделать, но Вы не можете делать это таким образом. Это нарушает закон", - подчеркнул он.

При этом Р.Тиллерсон описал Д.Трампа как "весьма недисциплинированного человека, который не любит читать, не любит изучать доклады и не желает вникать в подробности многих вопросов".

"Он действует в соответствии со своими инстинктами, и в некоторых случаях это выглядит, как импульсивность. Но он не стремится действовать импульсивно. Я думаю, он действительно старается поступать в соответствии со своими инстинктами", - считает экс-госсекретарь США.

В марте президент США Д.Трамп объявил, что решил отправить в отставку госсекретаря Р.Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что М.Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Р.Тиллерсон.

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Тэги: США, ЭКС/ГОССЕКРЕТАРЬ, ТРАМП, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]