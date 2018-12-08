Тиллерсон запомнил Трампа недисциплинированным человеком, полагающимся на свои инстинкты

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение, что разница в поведении и ценностях между ним и президентом США Дональдом Трампом могла стать причиной его увольнения в марте этого года.
"Я думаю, что это (увольнение с должности госсекретаря - ИФ) было частично связано с тем, что у меня и у Д.Трампа разные стили поведения. У нас разная система ценностей", - сказал Р.Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-Би-Эс.
"Когда президент говорил: "Вот то, что я хочу сделать, и вот, как именно", я отвечал ему: "Я понимаю, что Вы хотите это сделать, но Вы не можете делать это таким образом. Это нарушает закон", - подчеркнул он.
При этом Р.Тиллерсон описал Д.Трампа как "весьма недисциплинированного человека, который не любит читать, не любит изучать доклады и не желает вникать в подробности многих вопросов".
"Он действует в соответствии со своими инстинктами, и в некоторых случаях это выглядит, как импульсивность. Но он не стремится действовать импульсивно. Я думаю, он действительно старается поступать в соответствии со своими инстинктами", - считает экс-госсекретарь США.
В марте президент США Д.Трамп объявил, что решил отправить в отставку госсекретаря Р.Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что М.Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Р.Тиллерсон.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»