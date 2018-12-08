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Дальнее зарубежье 08.12.2018 15:13

Полицейские задержали более 500 демонстрантов в Париже

Французские стражи порядка за утро субботы задержали 514 человек, намеревавшихся принять участие в Париже в антиправительственных акциях протеста движения "Желтые жилеты", сообщили в столичной полиции.

Согласно переданным СМИ данным, задержано 514 человек, причем 272 в полиции решили пока оставить под стражей. Как правило, задержания производились при проверках документов и обысках близ мест проведения демонстраций. Полицейские и жандармы изымают любые предметы, которые можно было бы использовать в ходе уличных беспорядков.

Досмотр в центре города проходят как люди, надевшие желтый жилет, так и прохожие, не имеющие отношения к демонстрациям, отмечает газета "Фигаро".

Акции протеста проходят как в центре Парижа, в частности, в районе Елисейских полей, так и на кольцевой столичной автомобильной дороге Периферик, где "Желтые жилеты" периодически останавливают движение транспорта.

Перекрыто движение по одной из центральных артерий Парижа - бульвару Осман. Там большая группа демонстрантов собралась близ знаменитого магазина "Галери Лафайетт" и поет гимн Франции - Марсельезу в непосредственной близости от дежурящих на бульваре бойцов полицейского спецназа. Этот и многие другие магазины в Париже в субботу закрыты из соображений безопасности.

Участники акций протеста отмечают, что на этот раз стражи порядка лучше организованы и более мобильны, чем в прошлые выходные - пока что они четко реагируют на перемещения "желтых жилетов". В то же время, в полиции начали расследование того, каким образом в интернете оказался державшийся в секрете план действий сил безопасности на субботу.

На прошлых выходных в Париже прошли масштабные столкновения между "Желтыми жилетами" и стражами порядка, поэтому на этот раз в столице Франции были еще больше усилены меры безопасности.

Акции протеста организованы и в других французских городах. Участники останавливают движение автотранспорта на дорогах, а также помогают автомобилистам бесплатно пользоваться платными автодорогами.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СТОЛИЦА, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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