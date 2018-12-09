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СНГ 09.12.2018 11:12

В уставе "Единой России" появилась идеологическая преамбула

На съезде "Единой России" в пятницу устав партии был дополнен идеологической преамбулой.

Согласно документу, который поддержали делегаты съезда, основополагающими ценностями партии "Единая Россия" было провозглашено "благополучие человека: его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска".

Также среди ценностей в преамбуле названы "единство и суверенитет страны: общая история и общие Победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, политическое, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства".

Ценностью партии "Единая Россия" является и "лидерство и развитие России: в повышении качества жизни людей, в образовании и науке, в модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности".

Кроме того в преамбуле отмечается: чтобы соответствовать этим ценностям, "Единая Россия" должна быть "командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны".

В преамбуле также говорится, что "Единая Россия" "должна быть партией народного большинства - граждан страны, поддерживающих президента Российской Федерации и его стратегический курс".

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Тэги: РОССИЯ, ПАРТИЯ, УСТАВ, ИДЕОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]