На съезде "Единой России" в пятницу устав партии был дополнен идеологической преамбулой.

Согласно документу, который поддержали делегаты съезда, основополагающими ценностями партии "Единая Россия" было провозглашено "благополучие человека: его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска".

Также среди ценностей в преамбуле названы "единство и суверенитет страны: общая история и общие Победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, политическое, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства".

Ценностью партии "Единая Россия" является и "лидерство и развитие России: в повышении качества жизни людей, в образовании и науке, в модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности".

Кроме того в преамбуле отмечается: чтобы соответствовать этим ценностям, "Единая Россия" должна быть "командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны".

В преамбуле также говорится, что "Единая Россия" "должна быть партией народного большинства - граждан страны, поддерживающих президента Российской Федерации и его стратегический курс".