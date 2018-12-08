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Дальнее зарубежье 08.12.2018 22:40

Европейские социалисты избрали Тиммерманса кандидатом на пост председателя Еврокомиссии

Партия европейских социалистов (ПЕС) избрала экс-главу МИД Нидерландов Франса Тиммерманса главным кандидатом на выборах в Европейский парламент в 2019 году, передает в субботу радиостанция "Дойче велле".

57-летнего Ф.Тимммерманса, который на данный момент занимает пост вице-председателя Еврокомиссии, поддержали большинство из около1000 делегатов съезда ПЕС в Лиссабоне, говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что выборы были безальтернативными, так как главный конкурент нидерландца словак Марош Шефчович снял свою кандидатуру до голосования.

Таким образом, Ф.Тимммерманс стал главным конкурентом кандидата консерваторов - немца Манфреда Вебера в борьбе за пост председателя Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, СОЦИАЛИСТЫ, ЕК, КАНДИДАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]