Европейские социалисты избрали Тиммерманса кандидатом на пост председателя Еврокомиссии

Партия европейских социалистов (ПЕС) избрала экс-главу МИД Нидерландов Франса Тиммерманса главным кандидатом на выборах в Европейский парламент в 2019 году, передает в субботу радиостанция "Дойче велле".

57-летнего Ф.Тимммерманса, который на данный момент занимает пост вице-председателя Еврокомиссии, поддержали большинство из около1000 делегатов съезда ПЕС в Лиссабоне, говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что выборы были безальтернативными, так как главный конкурент нидерландца словак Марош Шефчович снял свою кандидатуру до голосования.

Таким образом, Ф.Тимммерманс стал главным конкурентом кандидата консерваторов - немца Манфреда Вебера в борьбе за пост председателя Еврокомиссии.