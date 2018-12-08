Европейские социалисты избрали Тиммерманса кандидатом на пост председателя Еврокомиссии

Партия европейских социалистов (ПЕС) избрала экс-главу МИД Нидерландов Франса Тиммерманса главным кандидатом на выборах в Европейский парламент в 2019 году, передает в субботу радиостанция "Дойче велле".
57-летнего Ф.Тимммерманса, который на данный момент занимает пост вице-председателя Еврокомиссии, поддержали большинство из около1000 делегатов съезда ПЕС в Лиссабоне, говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что выборы были безальтернативными, так как главный конкурент нидерландца словак Марош Шефчович снял свою кандидатуру до голосования.
Таким образом, Ф.Тимммерманс стал главным конкурентом кандидата консерваторов - немца Манфреда Вебера в борьбе за пост председателя Еврокомиссии.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»