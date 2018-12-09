Председатель Счетной палаты считает необходимым снизить вдвое количество проверок бизнеса в РФ

Количество различных проверок бизнеса в РФ должно быть снижено вдвое, чтобы дать ему нормально развиваться, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Если мы хотим сегодня помочь бизнесу, я сам боялся этой цифры, долго к этому шёл: по европейским меркам нам нужно уменьшить контрольно-надзорную деятельность в количестве проверок, в количестве всякого рода требований - раза в два", - сказал А.Кудрин, выступая в субботу на секции Общероссийского гражданского фронта, посвященной взаимодействию власти, бизнеса и общества.

По его словам, это одна из задач, которая должна быть поставлена, несмотря на то, что он и сам ранее много сомневался в ее верности.

"Но, тем не менее, надо все равно идти этим путем - сокращения (проверок) в целом. Все-таки я пришел к выводу и убедился, на массе примеров, анализа, что возможно существенно сократить количество регулирующей и контрольной деятельности государства, сделать ее менее обременительной для бизнеса", - отметил он.

В то же время, некоторое внимание теме облегчения контрольно-надзорного бремени бизнеса в новом политическом цикле все-таки есть: "Из 12 нацпроектов есть один нацпроект, который называется "Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы" - вообще-то там такой фокус присутствует". "Но в общем, никто, думаю, даже в этом зале, несмотря на то, что о нём знает уже четыре месяца или пять, не почувствовал, что где-то готовится такая программа существенного улучшения положения особенно малого бизнеса и улучшение предпринимательской инициативы",- считает А.Кудрин.

По его словам, облегчение давления контрольно-надзорных органов, в том числе правоохранительных, является частью реформы госуправления, без которой невозможно развитие российской экономики.

"Ведь все признают проблему избыточного давления правоохранительных структур, непрозрачную, зачастую избирательные и грубые практики, но кто-то слышал, что есть такая задача и шаг за шагом она решается? Кстати, два года назад был создан совет при президенте по улучшению взаимоотношения правоохранительных органов и бизнеса, он год, если я не ошибаюсь, не собирался", - посетовал А.Кудрин.