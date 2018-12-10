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10.12.2018 09:49

В Баку пройдет презентация книги Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах»



10 декабря в 17.00 в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится представление книги молодого писателя в жанре фэнтези Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».

«Аксилон: Легенда об артефактах» – это книга о добре и зле, где рассказывается тема о битве света и тьмы. Сюжет разворачивается в мире Аксилон – в мире рыцарей и магов.

Тимур Азисов работает аниматором и увлекается созданием компьютерных игр. Он представит свою книгу в необычном формате – видеопрезентации, он также покажет демо-игру, созданную на основе сюжета книги.

Кроме того, в конце презентации будет проведена викторина среди участников.

Мероприятие организовано совместно с Общественным объединением «Татарстан». Руководитель проекта – заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан” Эмин Рамазанов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]