В Баку пройдет презентация книги Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах»

10 декабря в 17.00 в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится представление книги молодого писателя в жанре фэнтези Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».
«Аксилон: Легенда об артефактах» – это книга о добре и зле, где рассказывается тема о битве света и тьмы. Сюжет разворачивается в мире Аксилон – в мире рыцарей и магов.
Тимур Азисов работает аниматором и увлекается созданием компьютерных игр. Он представит свою книгу в необычном формате – видеопрезентации, он также покажет демо-игру, созданную на основе сюжета книги.
Кроме того, в конце презентации будет проведена викторина среди участников.
Мероприятие организовано совместно с Общественным объединением «Татарстан». Руководитель проекта – заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан” Эмин Рамазанов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»