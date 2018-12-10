В Баку пройдет презентация книги Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах»





10 декабря в 17.00 в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится представление книги молодого писателя в жанре фэнтези Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».

«Аксилон: Легенда об артефактах» – это книга о добре и зле, где рассказывается тема о битве света и тьмы. Сюжет разворачивается в мире Аксилон – в мире рыцарей и магов.

Тимур Азисов работает аниматором и увлекается созданием компьютерных игр. Он представит свою книгу в необычном формате – видеопрезентации, он также покажет демо-игру, созданную на основе сюжета книги.

Кроме того, в конце презентации будет проведена викторина среди участников.

Мероприятие организовано совместно с Общественным объединением «Татарстан». Руководитель проекта – заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан” Эмин Рамазанов.



