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Дальнее зарубежье 10.12.2018 12:48

Из-за массовой забастовки железнодорожников в ФРГ остановлены все поезда дальнего следования

Железнодорожная система Германии парализована в связи с предупредительной забастовкой работников отрасли, проходящей по всей стране, пишет в понедельник онлайн-портал издания "Бильд".

По его данным, в ФРГ сейчас не функционирует ни один поезд дальнего следования. Отмечается, что забастовка отразилась и на движении электричек и поездов метрополитена.

Профсоюз работников железной дороги и транспорта (EVG) организовал забастовку с 5:00 по 9:00 по берлинскому времени (8:00-12:00 ). Однако движение поездов будет восстановлено только к обеду.

EVG принял решение о проведении предупредительной забастовки после провала тарифных переговоров с железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

Профсоюз не удовлетворен размером заработной платы 160 тыс. своих членов. В свою очередь Deutsche Bahn обвинила профсоюз в излишней эскалации, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.

Deutsche Bahn предупредила пассажиров о перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник.

Билеты остаются действительными, пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря можно пересаживаться на любые удобные для них поезда без дополнительной платы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]