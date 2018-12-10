Из-за массовой забастовки железнодорожников в ФРГ остановлены все поезда дальнего следования

Железнодорожная система Германии парализована в связи с предупредительной забастовкой работников отрасли, проходящей по всей стране, пишет в понедельник онлайн-портал издания "Бильд".
По его данным, в ФРГ сейчас не функционирует ни один поезд дальнего следования. Отмечается, что забастовка отразилась и на движении электричек и поездов метрополитена.
Профсоюз работников железной дороги и транспорта (EVG) организовал забастовку с 5:00 по 9:00 по берлинскому времени (8:00-12:00 ). Однако движение поездов будет восстановлено только к обеду.
EVG принял решение о проведении предупредительной забастовки после провала тарифных переговоров с железнодорожной компанией Deutsche Bahn.
Профсоюз не удовлетворен размером заработной платы 160 тыс. своих членов. В свою очередь Deutsche Bahn обвинила профсоюз в излишней эскалации, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.
Deutsche Bahn предупредила пассажиров о перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник.
Билеты остаются действительными, пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря можно пересаживаться на любые удобные для них поезда без дополнительной платы.
Президент Алиев принял главу FIDE
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
АИКГФ в I полугодии 2019г внедрит электронную систему гарантийного субсидирования
На западе Азербайджана построят новый металлургический завод за $1,2 млрд
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
Алиев и Дворкович обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и FIDE
Азербайджан выдал санкцию на экстрадицию экс-главы таможни Кыргызстана
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»