Семеро задержанных бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" намеревались устроить 2 декабря на митинге сторонников проигравшего президентские выборы оппозиционного кандидата Григола Вашадзе в Тбилиси беспорядки с применением огнестрельного оружия, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на украинские источники.

Полковник украинских силовых структур Вячеслав Власенко заявил в Киеве в интервью телекомпании "Имеди", что провокации на митинге оппозиции в Тбилиси были спланированы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и депутатом Верховной Рады Украины Семеном Семенченко.

"По моим данным, Саакашвили заплатил деньги Семенченко и был на постоянной связи с ним. Они вместе планировали все варианты провокации. На этой акции могли быть выстрелы, чтобы впоследствии оппозиция обвинила в этом силовые структуры Грузии", - сказал В.Власенко.

"По моей информации, в день акции задержанные в Тбилиси, а также другие бывшие военнослужащие из батальона "Донбасс", имеющие грузинское происхождение, численностью 20-25 человек должны были собраться в гостинице, но что-то пошло не так, и за несколько часов до акции оппозиции, они были задержаны", - отметил он.

В.Власенко не исключил, что огнестрельное оружие задержанные могли привезти с Украины в Грузию через морские порты.

Как сообщает телекомпания "Имеди", все семеро задержанных были членами личной охраны бывшего командира батальона "Донбасс" С.Семенченко, который прибыл в Тбилиси 27 ноября, а 28 ноября был наблюдателем на президентских выборах от одного грузинского оппозиционного интернет-издания.

Шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в гостинице в Тбилиси в ночь на 2 декабря. Сотрудники полицейского спецназа изъяли у задержанных оружие. Суд принял решение о предварительном заключении задержанных, которые заявляют, что оружие им подбросили, а сами они прибыли в Грузию в туристических целях.

С.Семенченко по-прежнему находится в Тбилиси и, как показали грузинские телеканалы, носит передачи в тюрьму своим охранникам.