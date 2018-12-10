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АПК 10.12.2018 13:03

В Баку пройдет азербайджано-турецкий аграрный бизнес-форум

В Баку 11 декабря пройдет бизнес-форум между азербайджанскими и турецкими предпринимателями, действующими в сфере сельского хозяйства.

Данный вопрос был обсужден в рамках встречи президента Ильхама Алиева с министром сельского и лесного хозяйств Турции Бекиром Пакдемиром в понедельник в Баку, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено, что 11 декабря в Баку пройдет бизнес-форум между азербайджанскими и турецкими предпринимателями, действующими в сфере сельского хозяйства. Этот форум является важным для расширения двустороннего сотрудничества в данной сфере», - говорится в информации.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Турцией. Был отмечен интерес Азербайджана к успехам и опыту Турции в данной сфере.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АПК, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]