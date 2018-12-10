В Баку пройдет азербайджано-турецкий аграрный бизнес-форум

В Баку 11 декабря пройдет бизнес-форум между азербайджанскими и турецкими предпринимателями, действующими в сфере сельского хозяйства.

Данный вопрос был обсужден в рамках встречи президента Ильхама Алиева с министром сельского и лесного хозяйств Турции Бекиром Пакдемиром в понедельник в Баку, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено, что 11 декабря в Баку пройдет бизнес-форум между азербайджанскими и турецкими предпринимателями, действующими в сфере сельского хозяйства. Этот форум является важным для расширения двустороннего сотрудничества в данной сфере», - говорится в информации.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Турцией. Был отмечен интерес Азербайджана к успехам и опыту Турции в данной сфере.

А.Мамедов