В Баку пройдет азербайджано-турецкий аграрный бизнес-форум

В Баку 11 декабря пройдет бизнес-форум между азербайджанскими и турецкими предпринимателями, действующими в сфере сельского хозяйства.
Данный вопрос был обсужден в рамках встречи президента Ильхама Алиева с министром сельского и лесного хозяйств Турции Бекиром Пакдемиром в понедельник в Баку, сообщает сайт главы государства.
«На встрече было отмечено, что 11 декабря в Баку пройдет бизнес-форум между азербайджанскими и турецкими предпринимателями, действующими в сфере сельского хозяйства. Этот форум является важным для расширения двустороннего сотрудничества в данной сфере», - говорится в информации.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Турцией. Был отмечен интерес Азербайджана к успехам и опыту Турции в данной сфере.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»