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Дальнее зарубежье 10.12.2018 14:12

Конференция ООН приняла Глобальный пакт по миграции

Международная конференция ООН, проходящая 10-11 декабря в Марракеше (Марокко), приняла Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Принятие пакта прошло в присутствии представителей 150 государств и ООН.

Выступая на открытии конференции, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что этот пакт является "планом действий от страданий и хаоса", вызванных нерегулируемой миграцией.

По словам А.Гуттериша, необходимо развеять "вымыслы" и "мифы", появившиеся в связи с пактом. Так, генсек напомнил, что ООН не собирается определять миграционную политику вместо стран, согласных соблюдать пакт, и что его положения не носят юридически обязательного характера.

Также, согласно утверждениям генсека, основные миграционные потоки направлены не с юга на "глобальный Север", а связывают между собой различные страны "юга". Кроме этого, генсек заявил, что с 2000 года в мире погибли свыше 60 тыс. мигрантов, и этот факт является "источником коллективного стыда".

Так называемый Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был разработан под эгидой ООН в июле 2018 года. Документ носит рекомендательный характер и юридически необязателен.

В пакте должны быть прописаны "безопасные, упорядоченные и основанные на правилах" стандарты миграции. В основе 18-месячных переговоров по документу лежало постановление Генассамблеи ООН от сентября 2016 года. Тогда было проведено голосование в поддержку планов ООН, направленных на усиление защиты беженцев и иммигрантов, а также на расширение поддержки тех стран, которые принимают большинство беженцев.

США, Польша, Венгрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Австрия, возглавляющая в настоящее время в ЕС, и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.

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Тэги: ООН, МИГРАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ПРИНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]