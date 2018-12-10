Пресс-релиз

10 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет презентация книги молодого писателя Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».

Мероприятие организовано совместно с Общественным объединением «Татарстан».

Начало – в 17:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов